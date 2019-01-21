ВСУ наращивают силы противовоздушной обороны в связи с увеличением войск РФ на границах с Украиной

В Воздушных силах и других видах ВСУ наращиваются боевые способности по противовоздушной обороне Украины с учетом наращивания войск страны-агрессора на украинских границах.

Вооруженные силы Украины наращивают силы и средства противовоздушной обороны в связи с увеличением количества войск Российской Федерации вблизи украинских границ.

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Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook со ссылкой на материалы научно-практической конференции относительно перспектив ПВО.

Отмечается, что мероприятие состоялось в Киеве под руководством командующего ВС ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова.

«С учетом наращивания войск страны-агрессора на украинских границах в Воздушных Силах и других видах Вооруженных Сил Украины наращиваются боевые способности по противовоздушной обороне государства», - говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил полковник Александр Жарик заметил, что основное внимание на конференции уделялось вопросам противовоздушной обороны в условиях наращивания вооруженной агрессии РФ, наращивания группировок РФ на границах Украины, не только в рамках операции Объединенных сил, но и на других направлениях.

По его словам, руководство противовоздушной обороной в соответствии с руководящими документами осуществляет начальник Генштаба, непосредственное планирование и управление противовоздушной обороной, разработкой документов занимается командование Воздушных сил.

«Одним из обсуждаемых вопросов был вопрос совершенствования системы противовоздушной обороны, ее наращивания за счет формирования дополнительных сил и средств, в том числе и подразделений ПВО, таких как подразделения зенитно-ракетных, радиотехнических войск, истребительной авиации и других подразделений для борьбы с беспилотной и пилотируемой авиацией РФ», - добавил Жарик.