Вблизи Мариуполя состоялись военные учения десантников (фото, видео)

Подразделение десантников подтвердило готовность выполнять задачи по назначению.

На Приазовье провели учения одного из подразделений, которое входит в состав резерва командующего Объединенных сил Сергея Наева.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Отмечается, что подразделение десантно-штурмовых войск было поднято по тревоге и, под прикрытием звена ударных вертолетов, совершило перемещение 8 транспортно-боевыми вертолетами на один из флангов обороны. Там было выполнено задание по захвату выгодного рубежа, также был остановлен противник, который пытался прорваться в глубину обороны украинских войск. В дальнейшем противника полностью уничтожили.

В штабе ООС отметили, что по временным показателям, слаженными действиями и результатами огневого поражения подразделение десантников подтвердило готовность выполнять задачи по назначению.

Ранее воины-зенитчики ВСУ на Донбассе отработали отражения возможных воздушных атак.

Также сообщалось, что на Донбассе провели проверку боеготовности сил противовоздушной обороны.