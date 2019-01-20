Сутки на Донбассе: ВСУ ликвидировали одного боевика в ответ на вражеские обстрелы

Вследствие обстрелов противника ни один украинский военнослужащий не пострадал.

За минувшие сутки, 18 января, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по украинским позициям велись: дважды — вблизи поселка Широкино, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; из гранатометов – в районе населенного пункта Пески; дважды – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Марьинка; дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Лебединское; трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия – вблизи поселка Павлополь;

Дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из минометов калибра 120 мм., из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Красногоровка и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи хутора Вольный из крупнокалиберных пулеметов. В районе поселка Станица Луганская враг осуществил два обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один украинский военнослужащий не пострадал. Подразделения ОС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 19 января, один оккупант был уничтожен и один ранен.

В течение текущих суток огонь враг совершил обстрел позиций ВСУ из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток".

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные сбили дрон противника, оснащен осколочной взрывчаткой.