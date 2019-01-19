В зоне проведения ООС сбили дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткой (видео)

Российские наемники оснастили взрывчаткой обычный китайский дрон фирмы DJI модели «Фантом-4».

В зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные сбили дрон противника, оснащенный осколочной взрывчаткой.

Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр бригады "Холодный Яр" на странице в Facebook.

"Бойцы 93 бригады "Холодный Яр" сбили дрон оккупантов. Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели «Фантом-4» осколочной взрывчаткой. Кустарным способом они украсили дрон переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", - говорится в сообщении.

Как отмечается, террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.

"Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ. Но преступным намерениям наемников не суждено осуществиться", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 января на Донбассе возле Счастья заметили два беспилотника боевиков.