Вблизи Мариуполя боевики из "Града" обстреляли блокпосты сил АТО
22:45, 06 февраля 2015Война
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Боевики обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии блокпосты ВСУ и полка "Азов" вблизи Мариуполя в зоне АТО.
Вблизи Мариуполя боевики из "Града" обстреляли блокпосты сил АТО / facebook.com/backandalive
Об этом в Facebook сообщил полк "Азов".
Информации о жертвах пока нет.
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Также сообщается о минометном обстреле Павлополя.
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