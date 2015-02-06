Вблизи Мариуполя боевики из "Града" обстреляли блокпосты сил АТО

22:45, 06 февраля 2015
Война
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Боевики обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии блокпосты ВСУ и полка "Азов" вблизи Мариуполя в зоне АТО.

facebook.com/backandalive

Об этом в Facebook сообщил полк "Азов".

Информации о жертвах пока нет.

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Также сообщается о минометном обстреле Павлополя.

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