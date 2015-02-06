Вблизи Мариуполя боевики из "Града" обстреляли блокпосты сил АТО

Боевики обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии блокпосты ВСУ и полка "Азов" вблизи Мариуполя в зоне АТО.

Об этом в Facebook сообщил полк "Азов". Информации о жертвах пока нет. Читайте такжеСилы АТО обнаружили боевиков, которые обстреливали жилые районы Авдеевки под видом батальона "Айдар" Также сообщается о минометном обстреле Павлополя.

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