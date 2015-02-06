СМИ: Под Донецком обменяли восемь раненых бойцов АТО на девятерых боевиков
09:41, 06 февраля 2015Война
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Под Донецком восемь раненых бойцов АТО освободили из плена террористов.
@Kosarev_RT
Обмен состоялся по принципу "всех на всех", сообщает ТСН. Украинских военных обменяли на девятерых задержанных боевиков.
Отмечается, что шестеро из восьми освобожденных из плена - это защитники Донецкого аэропорта. Все освобожденные бойцы имеют ранения. Трое из них требуют особого медицинского ухода - их забирали специальные машины скорой помощи.
Читайте такжеУкраинские военные под донецким аэропортом взяли в плен 7 боевиковСреди пленных террористов было двое наемников из России. Все боевики, которые содержались украинскими силовиками, заявили, что они в удовлетворительном состоянии. Обмен осуществлялся центром обмена пленных при СБУ совместно с Минобороны Украины в буферной зоне близ Донецка.
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