СМИ: Под Донецком обменяли восемь раненых бойцов АТО на девятерых боевиков

Обмен состоялся по принципу "всех на всех", сообщает ТСН. Украинских военных обменяли на девятерых задержанных боевиков.

Отмечается, что шестеро из восьми освобожденных из плена - это защитники Донецкого аэропорта. Все освобожденные бойцы имеют ранения. Трое из них требуют особого медицинского ухода - их забирали специальные машины скорой помощи.

Читайте такжеУкраинские военные под донецким аэропортом взяли в плен 7 боевиковСреди пленных террористов было двое наемников из России. Все боевики, которые содержались украинскими силовиками, заявили, что они в удовлетворительном состоянии. Обмен осуществлялся центром обмена пленных при СБУ совместно с Минобороны Украины в буферной зоне близ Донецка.