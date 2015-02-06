В штабе АТО сообщили об активизации боевиков на Луганском направлении

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Боевики активизировали свои преступные усилия на Луганском направлении. В течение ночи противник вел огонь из артиллерии, минометов и танков, дважды по Станице Луганской, Новотошковскому, Трехизбенке. Также под удар попало Счастье», - сообщает пресс-центр.

На Донецком направлении боевики дважды вели огонь по Новоласпе и Петровском.

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«Несколько уменьшилась интенсивность обстрелов на Дебальцевском направлении, который в течение последних дней был самой горячей точкой на Востоке Украины. Однако и этой ночью враг трижды обстрелял город из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и минометов. Кроме этого под минометным огнем был поселок Горное», - говорится в сообщении.

Кроме того, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Ломакино и Павлополь.