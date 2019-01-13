В Донецкой области боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

По данным украинской стороны СЦКК, такие действия связаны с намерениями скрыть свою огневую активность.

Боевики российско-оккупационных бандформирований 12 января обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вблизи поселка Чермалык Донецкой области.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на странице в Facebook, об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

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"Вчера, 12 января, по сообщению наблюдателя одного из подразделений Объединенных сил, во время выполнения планового полета вблизи поселка Чермалык на северо-восток от Мариуполя наемники вооруженных формирований Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия БПЛА СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, провокационные действия наемников вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад на Луганщине оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ.