В прифронтовых селах Луганской области ремонтируют коммуникации и хоронят погибших

В Нижнем и Светличном (Попаснянский район) восстановили энергоснабжение и центральное водоснабжение (которых не было 13 дней). Сегодня будет подана вода в г. Золотое, после чего запустят центральную котельную, и в 18 многоэтажках появится тепло. Электроэнергия и газ в городе есть, сообщает пресс-служба председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

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«Из Крымского (Новоайдарский район возле бывшего 31-го блокпоста) военные медики на специальном автотранспорте вчера вывезли в безопасное место еще несколько семей, - сообщает председатель Луганской ОГА. - Кроме того, здесь наконец удалось похоронить двух жителей села, которые погибли во время обстрелов еще на прошлой неделе (ранее захоронение провести было невозможно из-за постоянных обстрелов)».

По словам Москаля, в селе осталось около 250 жителей, которые отказываются выезжать из своих домов. Ни света, ни центрального водоснабжения в Крымском нет, для их восстановления необходима спецтехника, включая автокраны и вышки.

Вчера, 3 февраля, УНИАН сообщал, что за прошлые сутки Луганщина пережила 43 обстрела, с некоторыми населенными пунктами нет связи.