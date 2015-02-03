За прошлые сутки Луганщина пережила 43 обстрела, с некоторыми населенными пунктами нет связи

Самые горячие точки - Попасная, Счастье, Новотошковка, Крымское, Трехизбенка, Чернухино, сообщает председатель ОГА Геннадий Москаль.

"В Счастье реактивными снарядами перебит газопровод высокого давления, который загорелся (пожар оперативно ликвидировали), поврежден центральный теплоколектор и водопровод. Сейчас город остался без тепла, воды и газа. Ремонтные бригады устраняют повреждения, до конца дня, если не будет новых обстрелов, воду и газ восстановят, что касается теплоснабжения, необходимо поменять около 60 метров центральной трубы. В результате обстрелов в Счастье поврежден детсад, один из реактивных снарядов попал в 4-этажный панельный дом, разрушив часть стены. Никто из мирных жителей не пострадал, поскольку большинство людей выехали на безопасную территорию", - рассказал Москаль.

Читайте такжеНовотошковку накрыли "Градом", погибли две женщины - МоскальТакже в Станице Луганской и близлежащих селах за прошедшие сутки огнем из артиллерии повреждены более 30 жилых домов, в квартале Молодежном взрывная волна вынесла окна и снесла часть крыши из помещения школы. Ранен один мирный житель. Райцентр и семь прилегающих сел уже почти месяц остаются без света, отопления и воды. Газоснабжение частично есть.

По словам Москаля, с некоторыми населенными пунктами на линии огня нет нормальной связи из-за перебитых коммуникаций.

"В частности, это касается поселка Чернухино, вблизи Дебальцево. Есть информация, что вчера в результате обстрела погибла местная 74-летняя жительница, однако что происходит в поселке сейчас, точно неизвестно", - говорится в сообщении.