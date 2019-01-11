Один украинский военный получил ранения вследствие вражеского обстрела на Донбассе - Минобороны

Оккупанты сегодня утром дважды открывали огонь по украинским защитникам в районе Гнутово и Водяного.

Один украинский защитник сегодня, 11 января, получил ранение в результате обстрела боевиками российско-оккупационных бандформирований позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

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«С начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Он был оперативно эвакуирован в военный госпиталь, ему оказана неотложная помощь», - сказал он.

По информации Мотузяника, по состоянию на 10.00 11 января в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксированы две вражеские вооруженные провокации, произошли они на Донецком направлении.

С 08.10 утра, в течение пятнадцати минут российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических и ручных гранатометов в сторону защитников с. Водяное.

Затем, в 08.52, из оккупированного с. Пикузы противник открыл огонь из пулеметов крупного калибра в направлении н.п. Гнутово. Этот обстрел продолжался около сорока минут.

«По состоянию на настоящее время ситуация остается полностью контролируемой украинскими подразделениями. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины находятся наготове к любым действиям противника», - отметил представитель Минобороны.