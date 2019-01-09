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Война на Донбассе: боевики один раз открывали огонь из гранатометов

07:15, 09 января 2019
Война
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Ни один военнослужащий Объединенных сил ранений не получил / фото УНИАН

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не учтено, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

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"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении. За минувшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

"По данным разведки, 8 января, два оккупанта погибли и один получил ранения", - добавили в пресс-центре ООС.

Ранее сообщалось, что на Рождество, 7 января, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения не зафиксировано. 1 украинский военный получил ранения.

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Теги: #Донбасс#война#обстрелы#боевики на Донбассе