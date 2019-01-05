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Возле Павлополя оккупанты почти 40 минут стреляли из пулеметов крупного калибра

14:57, 05 января 2019
Война
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REUTERS

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Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Сообщается, что по состоянию на 12 час противник 1 раз обстрелял опорные пункты наших войск неподалеку Павлополя, на Донецком направлении.

"С 8.50 на протяжении почти 40 минут оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что "потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями".

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Теги: #Донбасс#боевики