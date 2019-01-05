Возле Павлополя оккупанты почти 40 минут стреляли из пулеметов крупного калибра

Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет.

Неподалеку Павлополя боевики российско-оккупационных бандформирований почти 40 минут вели огонь из пулеметов крупного калибра. Читайте такжеВ сети показали, как летом 2014 года оккупанты создавали картинку о "кровавых карателях" (видео) Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины. Сообщается, что по состоянию на 12 час противник 1 раз обстрелял опорные пункты наших войск неподалеку Павлополя, на Донецком направлении. "С 8.50 на протяжении почти 40 минут оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра", - говорится в сообщении. В Минобороны отмечают, что "потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями".

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