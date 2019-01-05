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Сутки на Донбассе: украинские военные уничтожили двух оккупантов

08:42, 05 января 2019
Война
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Среди украинских военных потерь нет \ фото УНИАН

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил. Там уточнили, что случаи применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксированы.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вольный на Луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 4 января, два оккупанта уничтожены и один получил ранения.

В течение этих суток враг огонь не открывал. "Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", - подытожили в пресс-центре.

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Теги: #Донбасс#обстрелы