Боевики безуспешно пытаются окружить силы АТО, Дебальцево остается под контролем украинской армии

Дебальцево остается под контролем украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

В частности, он сообщил, что на протяжении суток продолжались боевые действия между террористами и силами АТО в районе города Дебальцево и прилегающих населенных пунктов.

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"Там боевики безуспешно пытаются окружить подразделения Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств. Несмотря на постоянные обстрелы и атаки со стороны незаконных вооруженных формирований, Дебальцево находится под контролем украинских воинов", - отметил Лысенко.

Также он сообщил, что после массированных обстрелов террористы прибегали к штурму опорных пунктов и блокпостов украинских силовиков вблизи населенных пунктов Шумы, Санжаровка, Коммуна, Редкодуб, Станица Луганская, Чернухино.

"Все атаки отражены", - добавил Лысенко.

Кроме того, по его словам, боевики в пешем порядке пытались штурмом захватить блокпост украинских воинов возле населенного пункта Фащевка.

"Наши защитники открыли огонь в ответ и дали достойный отпор врагу", - сказал Лысенко.

Вместе с тем он добавил, что около часа ночи диверсионная группа террористов осуществила попытку штурма блокпоста в районе Станицы Луганской. Украинские военные также отбили эту атаку.

"Боевики вынуждены были бежать и оставили на поле боя раненых и убитых", - отметил Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, 2 февраля в группе «Информационное сопротивление» сообщили, что российско-террористические войска перешли к тактике «вытеснения» украинских войск в районе Дебальцевского плацдарма.

По данным группы, в районе Дебальцевского плацдарма со стороны противника в военных действиях принимает участие около 3,5 тыс. чел.

Сегодня, 3 февраля, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что террористы понесли тяжелые потери под Дебальцево, морги в Донецке переполнены.