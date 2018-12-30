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Под донецким аэропортом ВСУ уничтожили российского наемника Илью Кузнецова по кличке "Кузя" (фото)

17:11, 30 декабря 2018
Война
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Об этом сообщил волонтер Вася Ветров.

"Кузнецов Илья Викторович охоту на укров закончил", - прокомментировал он.

Как сообщал УНИАН, боевики 6 раз нарушили тишину в первый день «новогоднего» перемирия. В течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. 

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Теги: #Донбасс#боевики