Под донецким аэропортом ВСУ уничтожили российского наемника Илью Кузнецова по кличке "Кузя" (фото)
17:11, 30 декабря 2018Война
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Боевик был уничтожен в районе донецкого аэропорта.
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В субботу, 29 декабря, в районе Донецкого аэропорта был ликвидирован российский наемник Илья Кузнецов.
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Об этом сообщил волонтер Вася Ветров.
"Кузнецов Илья Викторович охоту на укров закончил", - прокомментировал он.
Как сообщал УНИАН, боевики 6 раз нарушили тишину в первый день «новогоднего» перемирия. В течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
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