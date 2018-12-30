цей матеріал доступний українською

Ситуация на Донбассе: боевики 6 раз нарушили тишину в первый день «новогоднего» перемирия

08:26, 30 декабря 2018
Война
89 1
Иллюстрация REUTERS

Читайте также"Братская могила": в сети показали свежие фото Донецкого аэропорта

Как сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook, при этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

«Позиции войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Зализне на Горловском направлении вблизи поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении», - говорится в сообщении.

В течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 29 декабря трое боевиков были уничтожены и трое ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков#нарушение перемирия