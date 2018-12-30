Ситуация на Донбассе: боевики 6 раз нарушили тишину в первый день «новогоднего» перемирия

В течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Российские оккупационные войска 29 декабря 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook, при этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

«Позиции войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Зализне на Горловском направлении вблизи поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении», - говорится в сообщении.

В течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 29 декабря трое боевиков были уничтожены и трое ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал.