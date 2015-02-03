Ночью боевики из «Градов» ударили по ряду населенных пунктов Луганской области – штаб АТО

Как сообщает пресс-центр АТО в социальной сети Facebook, в течение ночи террористы не прекращали вести огонь по позициям украинских военных и населенных пунктах.

"На этот раз основные свои удары они сосредоточили на Луганском направлении", - отметили в ведомстве.

В частности, сказано, что из реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” трижды был обстрелян Верхнюю Ольховую, а также Артема и Счастье, а населенные пункты Крымское, Сокольники, Верхняя Ольховая и Трехизбенка подвергались обстрелу из минометов.

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"Из артиллерии враг нанес удар по Станице Луганской, где также произошло боестолкновение подразделений сил АТО и боевиков. В результате ожесточенного боя боевики понесли потери и отступили", - подчеркнули в сообщении.

Также из артиллерии и минометов бандиты обстреляли Трехизбенку.