В Полтавской области создано 84 отряда территориальной самообороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Полтавской облгосадминистрации сообщил военный комиссар Полтавского областного военного комиссариата, полковник Борис Павлов.

По его словам, еще летом прошлого года председатель ОГА Виктор Бугайчук на совещании с главами райгосадминистраций и районных советов поставил задачу создания и всестороннего обеспечения отрядов обороны на территории Полтавской области.

«Сегодня сообщаю, что в области создано 84 отряда терсамооборони. Военными комиссарами отработаны совместные решения с органами государственной власти и местного самоуправления всестороннего обеспечения отрядов обороны, разработан порядок применения подразделений отрядов обороны и отработаны планы их применения. Внесены изменения в План территориальной обороны по применению личного состава отрядов обороны к выполнению задач территориальной обороны», - сказал Павлов.

Читайте такжеНа Харьковщине караулы охраняют 38 стратегических мостов - БалутаОн также отметил, что в военной части А1314 поданы заявки на получение материально технических средств и средств ракетно-артиллерийского вооружения для рот охраны и отрядов обороны.

Вместе с тем, по словам военкома, в области существует ряд проблемных вопросов по размещению, организации питания и обеспечения отрядов обороны в районах.

В частности, не в полном объеме оборудованы комнаты хранения оружия для личного состава; не определены организации, которые отвечают за обеспечение горюче-смазочными материалами.