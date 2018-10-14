Сутки на Донбассе: оккупанты били по украинским позициям из запрещенных «Минском» минометов

Один украинский военнослужащий получил ранения.

В течение минувших суток, 13 октября, российско-оккупационные войска на востоке Украины 26 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. В ходе обстрелов 10 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Читайте такжеРоссия вместо отведения вооружения и боевиков делает на Донбассе противоположное - Волкер

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районе населенных пунктов Крымское, Вольный, Катериновка, Степное, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции ОС в районе населенных пунктов Новолуганское и Лебединское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Вольного, Троицкого, Светлодарска и Лебединского вел огонь из минометов калибра 82 мм.

Также вчера вечером оккупанты цинично обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм населенные пункты Чермалык и Широкино на Мариупольском направлении. Обстрелы осуществлялись с территории оккупированных населенных пунктов Верхнешироковское и Саханка. Последствия и масштабы разрушений сейчас оцениваются украинской стороной СЦКК и наблюдателями ОБСЕ.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. В то же время, по данным разведки, за прошедшие сутки ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции ОС возле населенных пунктов Крымское, Гнутово и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ранее сообщалось, что защитников промзоны возле Авдеевки обстреляли боеприпасами, которые еще двое суток после обстрела горят и воняют. Бойцы подозревают, что враг мог применить против них запрещенный фосфор или иное химическое соединение.