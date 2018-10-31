Исчезновение беспилотника ОБСЕ: появились доказательства причастности России

Восемь опрошенных жителей Нижнекринского засвидетельствовали, что слышали взрыв примерно в один час ночи, когда случился инцидент с беспилотником.

В штабе операции Объединенных сил нашли подтверждение, что именно средства противовоздушной обороны вооруженных формирований РФ сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) наблюдателей миссии ОБСЕ 27 октября на Донбассе.

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Об этом сообщает в соцсети пресс-центр ООС со ссылкой на данные Совместного центра по координации и контролю. Наблюдатели напомнили, что в ночь на 27 октября БПЛА обнаружил российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" восточнее оккупированного Нижнекринского. Сразу после этого связь с дроном исчезла.

"До потери связи БПЛА осуществлял стабильный полет на высоте около 2100 м. Погодные условия были хорошими. Зафиксированные параметры полета были нормальными, камера БПЛА функционировала", - рассказывают в штабе.

Отмечается, что была проведена техническая оценка ситуации. Она выявила, что наиболее вероятной причиной инцидента был удар, который сбил БПЛА с курса, оборвал питание системы противодействия глушению и навесного оборудования и, наконец, вызвал его падение.

Неподалеку от места падения аппарата представители СММ обнаружили многочисленные следы от колес, но никаких обломков обнаружить не удалось.

По данным СЦКК, восемь опрошенных жителей Нижнекринского засвидетельствовали, что слышали взрыв примерно в один час ночи, когда случился инцидент с беспилотником. "Таким образом, версия относительно поражения БПЛА средствами ПВО вооруженных формирований РФ, очевидно, находит свое подтверждение", - резюмируют в Центре.

Как сообщал УНИАН, 27 октября ночью во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.