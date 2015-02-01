В штабе АТО рассказали о ранении украинского военного в результате обстрела автобуса в Дебальцево

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

«Удар был нанесен около 13.05. Именно в то время рядом с горсоветом происходила загрузка в автобусы беженцев, среди которых были старики, женщины и дети», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики весь день накрывали огнем из «Градов» Дебальцево - штаб АТО (видео)

В пресс-центре отметили, что в горсовете Дебальцево работает Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. По “странному” стечению обстоятельств, представителей российской стороны, которые вовлечены в работы Общего центра, в это время в здании дебальцевской горсовета не было. Более того, они не появляются там уже два дня, пояснили в пресс-центре.