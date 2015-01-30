СБУ задержала россиянина, которому в качестве наказания за кражу предложили повоевать в "ЛНР" (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, танк Т-64, который осуществлял обстрел украинских позиций, был уничтожен силами АТО во время боевого столкновения.

Гражданин России Гаджиев, 1973 г.р., уроженец и житель поселка Левокумское Левокумского райрна Ставропольского края РФ, в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР» принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.

Он рассказал, что был завербован российскими правоохранителями, незаконно доставлен на территорию Украины при содействии российских пограничников. Его зачислили в состав управляемого российскими офицерами незаконного военного формирования, где выдали оружие.

По свидетельствам, которые россиянин дал следователям СБУ, в декабре 2014 года в Ростов-на-Дону (РФ) его задержала полиция за кражу автомобиля. В дальнейшем, российский майор-следователь предложил Гаджиеву и другим задержанным, которые на то время находились в КПЗ, освобождение от уголовной ответственности за согласие на участие в ремонте бронетехники т.н. «Новороссии» на территории Луганской области. 22 задержанных за различные правонарушения российских граждан предоставили свое согласие ехать в Украину для участия в боях.

По словам задержанного, представитель т.н. «ЛНР» по прозвищу «Пиночет» отобрал трех россиян, в том числе Гаджиева, на должности механиков-водителей танков в составе танковой роты батальона боевиков «Август», которая дислоцируется в Красном Луче. По свидетельству Гаджиева, предводителем этого батальона является подполковник ВС РФ с позывным «Пчела».

Задержанный признался, что на территории Украины он ремонтировал бронетехнику, а после специального обучения стал механиком-водителем на танке непосредственно обстреливал украинских военных.

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Продолжаются оперативно-следственные действия. По словам «танкиста», чтобы ему пришлось выбирать - ехать воевать в Украину или отбывать наказание, он бы сегодня выбрал «два срока в тюрьме».