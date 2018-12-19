Боевики 13 раз обстреляли позиции ООС – ранен один военнослужащий

Зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

18 декабря российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил один военнослужащий ООС.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В частности, враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Новотошковское и 82 мм в районе населенного пункта Павлополь на мариупольском направлении.

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Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески на донецком направлении, а также вблизи Чермалыка, Лебединского, Павлополя на мариупольском направлении.

«Вследствие боевых действий один украинский военный получил ранение», - рассказали в штабе.

По данным разведки, 18 декабря однин оккупант был ранен. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 декабря, российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных. По данным разведки, захватчики потеряли 5 боевиков: одного - погибшим, еще 4 - ранеными.