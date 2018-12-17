В "ДНР" погибает "детище" убитого Захарченко (фото)
В теплицах Донецка, которые считаются "детищем" убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко, начал гнить урожай.
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Об этом в Facebook написал журналист Александр Демченко и опубликовал фото. "Ситуация такова, что в прошлом году, еще при живом Захарченко и в бытность "Ташкента" (Тимофеева) в Донецке было создано "государственное предприятие" "Теплицы Донбасса", где должны выращиваться овощи для самообеспечения "республики". Но теперь нет ни Захарченко ни Ташкента, а в "теплицах Донбасса" гниет несобранный урожай. Самообеспечение "республики" не в приоритетах, рубится другая капуста", - написал он.
Ранее в оккупированном Донецке был ликвидирован подконтрольный "ДНР" пропагандистский канал "Оплот Донбасса".