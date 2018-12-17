В "ДНР" погибает "детище" убитого Захарченко (фото)

Теперь нет ни главаря террористов Захарченко ни боевика "Ташкента", а в "Теплицах Донбасса" гниет несобранный урожай.

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