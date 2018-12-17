Украинские военные нанесли мощный удар по оккупантам на Донбассе - у боевиков серьезные потери

Российские оккупанты вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

16 декабря российский оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применить вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на мариупольском направлении.

Также российские оккупанты вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское - на светлодарском направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка на донецком направлении и неподалеку от населенных пунктов Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное - на мариупольском направлении.

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"В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, 16 декабря восемь оккупантов были уничтожены и 3 получили ранения.

В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военнослужащих возле населенного пункта Гнутово, что на мариупольском направлении.

Как сообщал УНИАН, по словам Порошенко, военное положение в Украине продлят только при масштабном вторжении России.