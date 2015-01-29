Боевики снизили активность в районе Бахмутской трассы - штаб АТО

В районе Бахмутской трассы интенсивность огня со стороны российско-террористических подразделений уменьшилась из-за действий украинских военных и недостатка боеприпасов .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВсю ночь боевики обстреливали Донецк из артиллерии: погибли 3 мирных жителя, еще 10 - ранены

"По информации оперативного командования «Север», в районе Бахмутской трассы украинские военные успешно отражают попытки наступления боевиков. Так, в районе н.п. Желобок за последние 3 дня был уничтожено 10 танков противника. Также враг понес тяжелые потери в живой силе. Вследствие успешной работы украинской артиллерии и нехватки боеприпасов плотность огня противника на этом участке несколько снизилась", - сказал Лысенко.