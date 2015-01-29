Боевики заявили о задержании в Донецке трех россиян, которые обстреливали город из миномета
02:27, 29 января 2015Война
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Боевики "ДНР" заявили, что задержали в Донецке диверсионно-разведывательную группу, которая обстреливала город.
REUTERS
В группе было трое мужчин и все трое - граждане России, говорится в сводке "Ополчения Новороссии" за 28 января.
"В Донецке была задержана ДРГ противника. 3 человека из миномета обстреливали город, передвигались на машине. Все трое - граждане РФ. Двое из Краснодара, один - из Краснодарского края", - говорится в сообщении.
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