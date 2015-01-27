СМИ: Боевики обстреляли Луганск, есть раненые

21:04, 27 января 2015
Война
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27 января около 17:45 боевики совершили обстрел вблизи Ремонтно-эксплуатационного предприятия в Луганске.

REUTERS

Об этом пишет Информатор.

"Как сообщают пользователи в соцсетях, несколько снарядов упали в Пятом железнодорожном переулке. По предварительным данным, пять человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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Сепаратистские ресурсы сообщают о 26 раненных.

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