"Нет войны": в ФСБ РФ заявили, что украинских моряков нельзя считать военнопленными

В ФСБ также добавили, что украинские моряки получили ранения не непосредственно от обстрела украинского катера российским кораблем, а "от осколков разрушенной обшивки корабля, пулевых ранений у них нет".

В российском ФСБ заявили, что украинских моряков, захваченных в Керченском проливе нельзя считать военнопленными, "поскольку Украина и РФ не находятся в состоянии войны".

Об этом на брифинге заявил начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов, сообщает российское агенство ТАСС.

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"В последнее время украинская сторона пытается представить своих военнослужащих в качестве военнопленных, однако указанные украинские граждане обвиняются в совершении уголовного преступления и согласно Конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны ", - заявил он.

Он также заявил, что украинские моряки получили ранения не непосредственно от обстрела украинского катера российским кораблем, а "от осколков разрушенной обшивки корабля, пулевых ранений у них нет".

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя арест так называемым "судом" в Крыму украинских моряков, заявил, что они являются военнопленными, поэтому на них не распространяется российское право.

Отметим, что статья 2 Женевской конвенции гласит: "Кроме положений, которые выполняются в мирное время, настоящая Конвенция применяется во всех случаях объявленной войны или любого другого вооруженного конфликта, который может возникнуть между двумя или более Высокими Договаривающимися Сторонами, даже если состояние войны не признанно одной из них. Конвенция также применяется во всех случаях частичной или полной оккупации территории Высокой Договаривающейся Стороны, даже если этой оккупации не оказывается никакое вооруженное сопротивление".