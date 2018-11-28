Захваченные украинские моряки являются военнопленными, поэтому на них не распространяется российское право - Климкин

Глава МИД подчеркнул, что военнопленные находятся под защитой Женевской конвенции 1949 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что захваченные российскими военными украинские моряки являются военнопленными, поэтому на них не распространяется российское право.

Об этом глава МИД Украины сообщил в социальной сети Facebook.

"Фейковый суд в оккупированном Крыму арестовывает всех наших моряков. Кроме усиления политического давления на РФ, мы передали всем нашим международным партнерам четкую юридическую позицию: наши моряки являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции 1949 года. Следовательно, на них никоим образом не распространяется российское право", - подчеркнул Климкин.

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"Украинским военнослужащим, захваченным в плен РФ, должно быть гарантировано предоставление в должном объеме медицинской помощи, отсутствие оказания на них физического и психологического давления и обеспечение должной безопасности", - добавил глава МИД.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченскоий пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами с целью обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих были ранены, 24 члена экипажа попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).