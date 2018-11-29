Во время военного положения въехать в оккупированный Крым можно исключительно с украинскими документами – ГПСУ

С 26 ноября подразделения ГСЧС переведены на усиленный вариант несения службы, организовано круглосуточное дежурство оперативных групп.

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк подчеркнул, что в связи с введением правого режима военного положения никаких препятствий для граждан Украины в пересечении границы нет. В то же время, границу с оккупированным Крымом сейчас можно пересечь исключительно с украинскими документами.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД, об этом он сказал сегодня во время координационного совещания оперативного штаба органов системы министерства.

Серватюк объяснил, что украинцы по-прежнему могут беспрепятственно пересекать границу государства, а также контрольные пункты въезда-выезда на админграницах с временно оккупированной территории АР Крым и линию разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.

"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать линию государственной границы, конечно, соблюдая законы. Также Госпогранслужба особое внимание уделяет лицам, входящим в группы риска, и углубленно осматривает транспорт", - подчеркнул Серватюк.

Он добавил, что границу с временно оккупированным Крымом можно пересечь исключительно с украинскими документами.

Кроме того, как отмечается в сообщении, в готовности к действиям находятся боевые резервы, морская охрана и авиация Госпогранслужбы Украины.

В свою очередь руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что с 26 ноября подразделения ГСЧС переведены на усиленный вариант несения службы, организовано круглосуточное дежурство оперативных групп.

"В регионах развернуты пункты управления и сводных пожарных спасательных отрядов. Определены задачи для территориальных систем органов гражданской защиты. Особое внимание мы обращаем на состояние защитных сооружений, укрытий, а также на работу систем оповещения. При выполнении заданий важно сосредоточиться на объектах критической инфраструктуры, экономики, а также обеспечении жизнедеятельности населения", - отметил Чечеткин.

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.