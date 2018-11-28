Порошенко назвал главную цель военного положения в Украине

Президент пояснил, что военное положение является превентивной мерой, а его главной целью является защита людей.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не будет продлевать введенное на 30 дней военное положение, если действия Украины и международная реакция остановят агрессора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с активом Черниговской области.

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По словам президента, военное положение вводится не для того, чтобы кого-то атаковать, а чтобы конституционно и законно защитить украинских воинов.

«Чтобы не терять ни минуты в случае открытой, полномасштабной наземной военной агрессии, когда будет все задействовано - начиная с мобилизации и заканчивая функционированием штабов территориальной обороны, начиная с создания ставки верховного главнокомандующего и заканчивая организацией защиты людей», - пояснил он.

Порошенко заявил, что главной целью военного положения является защита людей, «не дать дальше прорваться агрессору и заставить его заплатить настоящую высокую цену за такое безответственное решение».

Он отметил, что военное положение является лишь превентивной мерой. «Если сейчас шаги, действия Украины и международная реакция остановят агрессора, через 30 дней военное положение истечет и закончится, я его продлевать не собираюсь, и никакого ограничения конституционных прав и свобод не произойдет», - заверил глава государства.