Боевики обстреляли в Дзержинске детский сад и жилой дом

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области.

«Поступило сообщение о попадании снаряда в жилой дом по ул. Юности г. Дзержинска, повреждена одна из квартир. На месте работает следственно-оперативная группа. Пока информации о погибших и раненых нет. Детали уточняются», - говорится в сообщении.

Также по состоянию на 17.00 милиционеры с места происшествия сообщили о попадании снаряда в детский сад № 5, расположенный на улице Юности. Дети не пострадали.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Дзержинске из-за обстрелов пророссийских боевиков эвакуировали воспитанников городского центра социально-психологической помощи для детей.

По данным Управления информационной политики и по вопросам прессы Донецкой ОГА, на этой неделе в области в результате обстрелов террористов в Углегорске погибли двое детей, еще двое - в Дебальцево и Марьинке. Раненной девочке из Углегорска ампутировали ногу.