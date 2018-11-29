Военное положение в Украине: первая бригада ВСУ прошла боевое слаживание (видео)

Действия агрессора заставили украинскую армию начать масштабные военные учения чуть ли не по всей стране.

В Украине официально введено военное положение. Закон о нем вступил в силу 28 ноября.

В Генеральном штабе уже сообщили, что украинские Вооруженные силы находятся в полной боевой готовности. Особое внимание сейчас приковано к Мариуполю и Бердянску, говорится в сюжете ТСН.

Украинская разведка подтверждает: россияне наращивают возле наших границ ударные группировки. Только самолетов и вертолетов собрано более трех сотен, вдобавок подогнаны танки и пушки. В оккупированный Крым, а именно в Керчи, враг, уже не таясь, днем перебрасывает береговые ракетные комплексы "Бал". Свидетели очередного военного преступления – жители полуострова, которые заметили и сняли на видео длинную колонну техники на трассе оккупированной территории.

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Президент Украины Петр Порошенко говорит, что это лишь малая часть известной на данный момент активности РФ. "В подтверждение нашей разведывательной информации об установлении новых дивизионов ракет в Крыму – в четыре раза увеличилось количество вооруженных сил, дальнобойная артиллерия, перебазированы самолеты, ударные самолеты", - рассказал он.

В главном управлении разведки сообщают, что после оккупации Крыма Россия существенно модернизировала и нарастила мышцы вооруженных сил всех видов – сухопутные, воздушные и военно-морские. Общее количество только военнослужащих РФ в оккупированном Крыму насчитывает 31,5 тыс. Значительно увеличено количество ракетных противокорабельных комплексов, субмарин, оснащенных ракетными системами "Калибр", боевой авиации – как тактической, так и армейской. Происходит модернизация и восстановление военных аэродромов полуострова.

Действия агрессора заставили украинскую армию начать масштабные военные учения чуть ли не по всей стране. "Отработаны планы восстановления боеспособности воинских частей и подразделений, которые завершили выполнение задания в зоне ООС и находятся на полигонах. Сроки подготовки сокращены, и на сегодняшний день могу вам доложить, что одна из бригад уже прошла слаживание – это 54-я бригада. Остальные бригады в ближайшее время также будет завершать свою подготовку", - рассказал заместитель руководителя Генштаба Родион Тимошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение не предполагает наступательных действий украинской армии, но по приказу руководителей Министерства обороны и Генштаба ВСУ обеспечивается передислокация подразделений украинских войск в район возможной атаки со стороны России.