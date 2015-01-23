На Донбассе полностью построены две линии обороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил офицер Центрального управления инженерных войск Вооруженных Сил Украины Вадим Сакада сегодня на брифинге в Киеве.

«В зоне проведения АТО на данное время построены две полосы обороны, которые на 100% оборудованы: это взводные, ротные опорные пункты и блокпосты. На данное время продолжается строительство третьей полосы обороны, которая фактически будет проходить по границе Донецкой и Луганской областей», – отметил он.

«Взводный опорный пункт – это фортификационные сооружения, расположенные на местности, которые обеспечивают преимущество личного состава, занимающего эти позиции, над противником. Эти фортификационные сооружения включают в себя окопы для личного состава, технику, средства ПВО, укрытия для личного состава – блиндажи, перекрытые щели, долгосрочные доты», - рассказал Сакада.

Читайте такжеПорошенко проинспектировал фортификационные укрепления в районе Донецка«Ротный опорный пункт в себе совмещает три взводных опорных пункта, а также элементы управления – командно-наблюдательные пункты для соответствующих должностных лиц», - прибавил офицер.

«Построены фортификационные сооружения долгосрочные, они строятся по всей территории для осуществления возможного маневра в случае прорыва противника, чтобы маневрирующие войска могли отходить на другие позиции, занимать их и давать отпор противнику», - подчеркнул представитель ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО силовиками построены фортификационные сооружения общей протяженностью 400 км.