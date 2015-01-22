Amnesty International: Обстрел остановки в Донецке является нарушением законов войны

Как говорится в заявлении организации, обнародованном сегодня, минометный обстрел, от которого погибли от 8 до 15 гражданских лиц в подконтрольном сепаратистам Донецке сегодня утром, ”является очевидным нарушением международного гуманитарного права и должен быть срочно и беспристрастно расследован”.

«Эта ужасная гибель гражданских лиц является очередным напоминанием о трагических последствиях игнорирования международного гуманитарного права. Эти возможные нарушения законов войны должны быть тщательно, беспристрастно и независимо расследованы в срочном порядке», - сказал Денис Кривошеев, заместитель директора программы Amnesty International в Европе и Центральной Азии.

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В организации также отметили, что «минометы не должны использоваться в густонаселенных районах проживания гражданского населения. Все стороны в этом конфликте хорошо знают, что именно гражданские платят своей жизнью за использование неточного взрывного оружия в городах. Эта атака показывает полное пренебрежение жизнью гражданских лиц и законами войны».

«Обе стороны не принимают необходимых мер для защиты гражданского населения, которые предусмотрены международным гуманитарным правом. В то время, как боевые действия обостряются, а сентябрьские договоренности о прекращении огня разрушаются, уважение к законам войны, и привлечение к ответственности нарушителей как никогда важны. Если безнаказанность не будет пресекаться, можно ожидать последующие незаконные убийства гражданских лиц», - подытожил Кривошеев.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, около 8.30 утра, боевики нанесли огневой удар по остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Донецка.

”Место обстрела находится на значительном расстоянии – более 20 км - от территории, где происходят боевые действия в аэропорту г. Донецка. Таким образом, оружие было использовано боевиками умышленно именно против гражданского населения”, - подчеркнули в прокуратуре Донецкой области. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

По разным данным, погибло от 7 до 13 человек.