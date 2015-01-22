В НАТО констатируют получение боевиками на Донбассе нового военного оборудования

Об этом в четверг в Брюсселе по завершении заседания военного Комитета НАТО сказал командующий войсками НАТО в Европе, генерал Фил Бридлав, передает собственный корреспондент УНИАН.

”Ситуация в Украине нехорошая. Бои интенсифицировались. Но сейчас я не могу подтвердить цифры, которые привел президент Порошенко (9 тысяч российских военных - УНИАН). Но мы видим, что силы, которые поддерживаются Россией, имеют обновленные возможности, чтобы нажимать на украинские войска. Это вызывает обеспокоенность”, - сказал он.

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Генерал уточнил, что под обновленными возможностями он имеет в виду системы воздушной обороны, электронные военные системы.