В районе Мариуполя боевики нанесли массированные удары по силам АТО
08:37, 21 января 2015Политика
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В районе Мариуполя боевики нанесли ряд массированных огневых ударов по передовым позициям украинских войск.
REUTERS
Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его информации удары были нанесены в районе населенных пунктов Талаковка, Павлополь и Сартана.
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"Данные удары были нанесены с целью прикрытия перегруппировки подразделений боевиков на мариупольском направлении. Передовые группы противника значительно усилены как живой силой, так и боевой техникой", - написал Дмитрий Тымчук.
Он отметил, что в данном районе зафиксировано минимум 10 танков боевиков непосредственно на передовых позициях. "Выдвижение бронетехники противника в первую линию продолжается", - сообщил Дмитрий Тымчук.
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