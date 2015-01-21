В районе Мариуполя боевики нанесли массированные удары по силам АТО

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его информации удары были нанесены в районе населенных пунктов Талаковка, Павлополь и Сартана.

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"Данные удары были нанесены с целью прикрытия перегруппировки подразделений боевиков на мариупольском направлении. Передовые группы противника значительно усилены как живой силой, так и боевой техникой", - написал Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что в данном районе зафиксировано минимум 10 танков боевиков непосредственно на передовых позициях. "Выдвижение бронетехники противника в первую линию продолжается", - сообщил Дмитрий Тымчук.