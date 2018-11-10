Боевики готовят теракты во время проведения "выборов" главаря "ЛНР"

Россия таким образом пытается избавиться от экономических санкций Запада.

Пророссийские наемники готовят серию терактов в местах скопления людей во время псевдовыборов в "ЛНР".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сопредседатель Гражданской инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

"11 ноября в Луганске сотрудники "Министерства государственной безопасности ЛНР" готовят серию взрывов во время проведения так называемых псевдовыборов главаря "ЛНР", - заявил он.

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По данным Снегирева, теракты планируют провести с помощью взрывчатки, которую заложат в нескольких местах массового скопления людей, а целью провокации является максимальное поражение и большое количество жертв среди гражданского населения.

Как отметил активист, сейчас на оккупированной территории Луганской области проводятся мероприятия по принудительному привлечению населения к участию в праздничных мероприятиях, которые запланированы на Театральной площади оккупированного Луганска, в частности, в 18.00 запланирован концерт с участием российских рок-групп "Декабрь" и "Смисловые галлюцинации".

"Обращает на себя внимание тот факт, что накануне проведения псевдовыборов между "министерствами государственной безопасности" квазиреспублик был подписан меморандум о взаимодействии на случай чрезвычайных ситуаций, а именно: терактов в "столицах" обеих "республик", - подчеркнул Снегирев.

Кроме этого, согласно информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права Справа", по распоряжению "и.о. начальника управления народной милиции ЛНР" Филипоненко выделены дополнительные подразделения боевиков для обеспечения правопорядка в местах массового скопления людей и возле избирательных участков, а 8 ноября "силовые структуры ЛНР" переведены на усиленный режим несения службы".

"В случае проведения диверсионных актов в Луганске вся ответственность ляжет на сотрудников "МГБ ЛНР". Политическому руководству РФ крайне нужно сделать Украину государством-террористом, чтобы выйти из формата Минска и следовательно избавиться от экономических санкций", - резюмировал Снегирев.

Напомним, ранее в террористической "ДНР" назначили нового главаря взамен убитого Александра Захарченко – им стал Денис Пушилин, который раньше был "спикером парламента". Кроме того, в обеих террористических "республиках ("Л/ДНР") назначили дату незаконных выборов – 11 ноября.

Это решение уже осудили в ЕС и США, заявив, что эти "выборы" станут срывом Минских договоренностей. На их нелегитимности, заявил и спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер, а бывший украинский представитель в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что "выборы" в "Л/ДНР" поставят "крест" на Минском процессе.