Евросоюз не признает "выборы" боевиков на Донбассе: Могерини выдвинула требования к РФ

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что проведение этих «выборов» противоречит международному праву, подрывает обязательства, взятые сторонами по Минским соглашениям, и нарушает суверенитет Украины.

Европейский Союз считает незаконными и осуждает так называемые «выборы» на временно оккупированных территориях Донбасса, запланированные на 11 ноября.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

«ЕС считает, что «выборы», запланированные на 11 ноября 2018 года на неподконтрольных Украине территориях, так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики», незаконны и нелегитимны и не будут признаны. ЕС осуждает эти «выборы», поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые (сторонами) по Минским соглашениям, и нарушают суверенитет Украины. Минскими соглашениями предусмотрено проведение местных выборов исключительно в рамках украинского законодательства, в соответствии со стандартами и при наблюдении ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Вместе с тем Могерини подчеркнула, что Европейский Союз поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

«Европейский Союз напоминает, что реализация Минских соглашений всеми сторонами остается ключевой для достижения устойчивого политического урегулирования конфликта на востоке Украины и подчеркивает ответственность Российской Федерации в этом вопросе. ЕС приветствует решение Украины о продлении действия закона об особом статусе некоторых частей восточной Украины до конца 2019 года», - говорится в заявлении.

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Также, по словам Могерини, ЕС ожидает, что Российская Федерация в полной мере будет использовать свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В Евросоюзе и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «чрезвычайной важности» того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые «выборы» главарей «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов» не противоречат Минским соглашениям.