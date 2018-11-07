Военная составляющая гибридной войны Кремля против Украины не уменьшается – Минобороны

Объектом влияния российских сил являются украинские силы обороны, гражданское население и критические объекты инфраструктуры.

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенант Анатолий Петренко заявляет, что военная составляющая гибридной войны Российской Федерации против Украины не уменьшается.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед».

«К огромному сожалению, уже пятый год подряд Россия продолжает вести против Украины агрессивную войну, применяя при этом как регулярные военные силы и средства, так и весь арсенал сил специальных операций и специальных служб для ведения скрытой разведывательно-подрывной деятельности. И анализ складывающейся ситуации пока свидетельствует о том, что военная составляющая гибридной войны, она отнюдь не уменьшается», - заявил он.

Он рассказал, что «если в 2014 году Российская Федерация применяла сводные военные подразделения на ротационной основе для ведения боевых действий на территории Украины, то сейчас мы уже констатируем наличие постоянного военного присутствия на временно оккупированной территории и вокруг наших границ».

«И на сегодняшний день это 29 батальонных тактических групп, которые расположены в определенном оперативном построении с высокой степенью укомплектованности и обучаемости, и могут быть применены в короткий период времени для выполнения военных задач», - заявил Петренко.

В этой связи заместитель министра обороны сказал, что объектом влияния российских сил являются украинские силы обороны, гражданское население и критические объекты инфраструктуры.

«Крым постепенно превращается не только в крупную военную базу Российской Федерации, но и превращается в центр влияния Российской Федерации далеко за пределами Черного моря», - добавил он.

«Ухудшение ситуации, которое происходит в Азове и применение там конкретных военно-морских возможностей Российской Федерации свидетельствует о том, что применение других рычагов - политических, экономических и информационных, всегда будет поддерживаться абсолютно конкретными военными силами и средствами для давления на Украину», - заявил Петренко.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что временно оккупированный Крым стал базой для российских крылатых ракет.