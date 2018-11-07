Оккупированный Крым стал базой для российских крылатых ракет - Порошенко

Президент убежден, что реваншистская политика Кремля против Украины стала общим вызовом для евроатлантической безопасности.

Президент Петр Порошенко заявил, что временно оккупированный Крым стал базой для российских крылатых ракет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед» в Киеве.

По мнению Порошенко, будучи одержимой своими геополитическими идеями, Россия на оккупированном Донбассе и в Крыму оттачивает технологии, которые выходят далеко за пределы Украины.

«Оккупированный Крым стал базой для российских крылатых ракет. Куда они дальше? Только на Украину полетят? Или в Сирию, или в страны Средиземноморья, чтобы очертить там свою российскую зону влияния, зону контроля», - добавил президент.

Кроме этого, Порошенко подчеркнул, что Россия на Донбассе обкатывает свое новейшее вооружение. «На Донбассе обкатывается новейшее российское вооружение, на Донбассе совершенствуются методы пропагандистского прикрытия регулярных войск», - заявил он.

По его словам, на Донбассе были задействованы десятки тысяч бойцов так называемых частных армий, которые набирались через систему российских военкоматов и финансируются за счет средств госбюджета и комплектуются бойцами регулярной армии

Кроме того, президент отметил, что украинские спецслужбы пачками разоблачают финансируемых Москвой пропагандистов с их призывами к свержению конституционного строя.