цей матеріал доступний українською

Боевики из минометов обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Павлополя

07:26, 06 ноября 2018
Война
16 0
В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал / Минобороны

Читайте такжеОбъединенные силы провели на Донбассе учения систем ПВО и ударной авиации (видео)

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что противник избегает активных столкновений, вместе с тем, старается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно возле этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность", - сообщили в пресс-центре.

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

"Сегодня, 6 ноября, один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Павлополя. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет", говорится в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки, два российских оккупанта получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#обстрелы