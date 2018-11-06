Боевики из минометов обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Павлополя

Противник избегает активных столкновений, вместе с тем, старается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения.

Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. Один раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что противник избегает активных столкновений, вместе с тем, старается поддерживать нестабильность на линии соприкосновения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно возле этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность", - сообщили в пресс-центре.

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

"Сегодня, 6 ноября, один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Павлополя. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет", говорится в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки, два российских оккупанта получили ранения.