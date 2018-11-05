Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"
11:12, 05 ноября 2018Война
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В результате обстрела никто не пострадал.
В результате обстрела никто не пострадал \ фото facebook.com/pg/DPSUkraine
В Донецкой области российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пост «Марьинка».
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Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook.
«К счастью, никто не пострадал, военнослужащие Госпогранслужбы и ВСУ из состава Объединенных сил обеспечили надлежащий уровень безопасности», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 3 ноября боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка», который расположен на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. Под обстрел попал также контрольный пост пограничников, расположенный перед КПВВ «Марьинка».
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