Боевики из минометов и БМП били по позициям ВСУ на Донбассе, один военный погиб, четверо получили ранения

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы ряда позиций Объединенных сил. С целью недопущения прорыва противника, украинские военные открывали огонь в ответ.

Российские оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, враг 13 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "Противник вел прицельный огонь из минометов различного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское.

"Позиции Объединенных сил в районе Золотого оккупанты дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм. Здесь же, трижды, враг применил минометы 82-го калибра. Огневому воздействию с этого же оружия подверглись опорные пункты наших войск неподалеку Новотошковского, Авдеевки, Павлополя, Водяного, Гнутово и Лебединского", - отметили в пресс-центре.

В сообщении отмечается, что в результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения и один – получил ранения средней тяжести. "Подразделения принимают активные меры, в том числе и огневое воздействие на оккупантов, с целью недопущения прорыва противника, удержания занимаемых позиций и сохранения жизни и здоровья военнослужащих Объединенных сил. Каждый случай открытия огня противником не остается без внимания", - отметили в прес-центре.

По данным разведки, в течение 4 ноября, трое оккупантов уничтожены и еще четверо - ранены.

"С начала суток, российские оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Павлополь и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет", - подытожили в пресс-центре.