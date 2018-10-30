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Боевики "ЛНР" выселяют людей из домов, чтобы обустраивать там свои позиции (видео)

19:07, 30 октября 2018
Война
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Они обустраивают в их домах свои позиции. Так произошло в поселке Золотое. Населенный пункт от начала войны поделен между украинской армией и противником.

Летом военные отбили так называемое "Золотое-4". Но боевики покидать село не хотят, поэтому прибегли к вызывающим методам - выгонять из домов людей и стрелять прямо оттуда.

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Теги: #Донбасс#боевики#ЛНР