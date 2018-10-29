За сутки боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, есть раненый

Боевики в основном применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе три раза из запрещенного вооружения.

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Как сообщает пресс-центр ООС, обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

Боевики в основном применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

Вблизи Крымского боевики применили минометы 120 мм калибра. Возле Луганского и Гнутово террористы вели огонь из минометов калибра 82 мм.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

По данным разведки, за минувшие сутки были уничтожены трое оккупантов, еще шестеро были ранены. В течение текущих суток обстрелов со стороны террористов зафиксировано не было.