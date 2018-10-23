Автомобиль ремонтников подорвался на Донбассе

Бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ сегодня, 23 октября, попала на взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания «Вода Донбасса».

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Отмечается, что бригада после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ на водопроводе «Горловка –Торецк».

По дороге к месту предполагаемого подрыва автомобиль «КРАЗ» попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена его кабина, средний мост, оторван бензобак. Сообщаетсч, что водитель контужен, другие члены бригады не пострадали.

«Работы по восстановлению водоснабжения города Торецка на сегодня приостановлены», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 15 октября вследствие порыва водопровода «Горловка - Торецк» диаметром 900 мм в районе Горловки, в так называемой серой зоне, остановлено централизованное водоснабжение в населенных пунктах Торецк, Железное, Северное и Южное Донецкой области. В общей сложности без централизованного водоснабжения остаются 42 тыс. 813 человек.

В главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области заявили, что выявление места порыва и проведения ремонтных работ на указанном участке водопровода будет проводиться при наличии гарантий безопасности сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса».