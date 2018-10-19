Три года борьбы за жизнь и 40 операций: во Львове простились с бойцом 24-й бригады (видео)

43-летний защитник получил тяжелое ранение в живот.

Во Львове попрощались с бойцом 24-й бригады Юлианом Цыганко. С начала военных действий он был на Востоке, а в 2015 году на Луганщине получил тяжелое ранение в живот, говорится в ТСН.

Читайте такжеНа Черниговщине простились с 20-летним контрактником, погибшим на Донбассе

У 43-летнего защитника тяжело поразило печень и кишечник. Три года лучшие отечественные и зарубежные врачи боролись за его жизнь, в общем сделали более 40 операций. Но спасти не смогли. Провели в последний путь бойца несколько сотен горожан. Похоронили Юлиана Цыганко на Лычаковском кладбище.

"Это те единственные вещи, за которые он мог отдать свою жизнь - Родина и товарищи. Он был очень ответственный, всегда рвался в бой", - рассказал побратим погибшего Игорь Мокуха.

Напомним, 17 октября боевики 17 раз обстреляли украинские позиции. В семи случаях из них применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.